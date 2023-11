Volím Piráty, mají vizi. Sociální demokracie není důvěryhodná, říká exministr financí Mertlík

Dejte pokoj, reaguje exministr financí Pavel Mertlík na otázku, co by dělal při návratu do politiky. „Vlasti jsem odvedl své. Teď bych to nechal na mladších,“ říká bývalý politik, který je dnes rektorem vysoké školy Škody Auto. Do ministerské funkce se dostal za vlády Miloše Zemana, sociální demokracii ale definitivně opustil kvůli jejímu údajnému směřování k „nacionálnímu socialismu“. Česko podle něj potřebuje stanovit vizi pro budoucnost. Stále přitom není schopné přistoupit ke změnám, které některé okolní země stihly už před dvaceti lety.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Jaká je budoucnost českého autoprůmyslu, který musí počítat s přechodem na elektromobilitu?

Proč české hospodářství stagnuje?

Na co by Česko mělo vsadit do budoucna?

Jak by se mělo proměnit české školství?

Jak levicový exministr financí hodnotí pravicovou vládu Petra Fialy?

Co bývalý sociální demokrat říká na snahu SOCDEM o návrat do Sněmovny?

Jsme na vysoké škole Škody Auto. Její mateřský koncern Volkswagen nedávno oznámil, že v Česku nakonec nepostaví svou gigafactory. Jak důležité by pro Česko bylo, kdyby tu továrna na výrobu baterií pro elektromobily vznikla?

Pro český automobilový průmysl by to jistě bylo významné. Možná ještě důležitější by to bylo v symbolické rovině. Země, kde podobné továrny vznikají, jsou perspektivní z hlediska budoucnosti autoprůmyslu. Doufejme, že to nakonec dopadne tak, že tu taková továrna jednou bude.

V roce 2035 v EU skončí prodej nových aut se spalovacími motory. Je český autoprůmysl na transformaci směrem k elektromobilitě dostatečně připravený?

Myslím si, že velká část dodavatelské sítě je na to připravena dobře. Není to blesk z čistého nebe. Rok 2035 je ještě sice daleko, ale náběh elektromobilů bude reálně rychlejší. Tradiční pohony aut budou už v příštích letech pomalu končit.

Když se podíváte na obchodní výsledky českého autoprůmyslu třeba ve světle posledních čtvrtletních dat o hrubém domácím produktu, z hlediska exportu je autoprůmysl jediným odvětvím, které ekonomiku táhne směrem nahoru. To se myslím nezmění.

Máme tady celou řadu technologicky vysoce kompetentních firem, které se na přechod na elektromobilitu připravují. Nejde jen o dodavatele koncernu Volkswagen, ale i řady dalších automobilových koncernů, které v Evropě působí. V tomhle směru je naše pozice dobrá.

Co subdodavatelé, kteří vyrábějí například spojky, které už nejsou v elektrických autech potřeba?

Je pravda, že elektromotor je jednodušší stroj nežli spalovací motor. Na straně druhé, pro dobré fungování elektromobilů jsou klíčové například IT prvky, takže určitě budou vznikat nové byznysové příležitosti třeba v této oblasti.

Zmínil jste, že autoprůmysl je pro českou ekonomiku důležitý. Co když mu ale dojde dech, i když zvládne přechod na elektromobilitu? Volkswagen nebude gigafactory v Česku stavět hlavně proto, že teď nezvládá čelit konkurenci elektromobilů z Číny nebo z USA. Co když podobné oslabení poptávky postihne Škodu nebo další automobilky, které mají v Česku továrny? Co to bude znamenat pro naši zemi?

Byl by to velký problém. Nemyslím si ale, že se to stane.

A proč ne?

Protože konkurenční pozice firem, které tady vyrábějí, je na světové úrovni velmi dobrá. Máme tu Volkswagen a Toyotu, což jsou dva největší automobilové koncerny na světě. K tomu je tu ještě Hyundai, který v globálním měřítku velmi rychle roste a tyto dva giganty pomalu dohání.

Všechny tyto firmy velmi intenzivně investují do modernizace. V některých oblastech patří k průkopníkům. Neinovuje jenom americká Tesla nebo čínské automobilky. Tuhle konkurenci nechci podceňovat. Ale není to tak, že by u nás působící firmy byly v situaci, kdy nemají šanci proti novým hráčům na trhu. Takhle to v žádném případě není. Koneckonců je to vidět na dobrých prodejních výsledcích Škodovky nebo Hyundaie.

Takže nás zachrání naše dobré automobilové zázemí?

Autoprůmysl má u nás docela dobré výzkumné a vzdělanostní zázemí, což souvisí s tradicí rozvíjenou po desetiletí. To každá země zdaleka nemá. Když se podíváte, jak vypadají automobilky u nás… Mě vždycky rozezlí někteří vaši novinářští kolegové, kteří