„Trochu mi trvalo získat pevnou půdu pod nohama. Ale jsem herečka. Tečka. Teď už mi to nikdo nevezme, už nemusím brát všechno jen proto, abych světu nebo sobě něco dokázala,“ říká Denisa Barešová, držitelka ceny Thálie dvakrát nominovaná na Českého lva. Nyní ji můžete vidět v novém českém filmu Její tělo.

Děti bych měla ráda, ale ať na mě nikdo nevytahuje, že je to poslání ženy, říká Denisa Barešová

Denisa Barešová patří mezi nejobsazovanější herečky své generace, zlomem pro ni byl seriál Kukačky. Nově je v angažmá v Národním divadle.

V Jejím těle, hraném debutu dokumentaristky Natálie Císařovské, který tento týden vstupuje do kin, ztvárnila sestru hlavní hrdinky Andrey Absolonové. Film je inspirovaný skutečným příběhem dívky, která se ze skokanky do vody stala pornoherečkou a v 27 letech zemřela na mozkový nádor.

Skoky do vody si Denisa Barešová sama vyzkoušela. „Ale jen ze sedmi metrů. Na desítce jsem seděla s nohama dolů a koukala pod sebe. On je to hezký pohled na ten bazén, jak tam lidi plavou, ale postavit se na okraj? Okamžitě závrať,“ vzpomíná.

V rozhovoru mluví o tom, jak se vymanila z tíživých psychických problémů, ale i jak se proměňoval její vztah k vlastnímu tělu nebo o natáčení intimních scén.

V rozhovoru se dočtete:

proč odešla ze Švandova divadla a proč odmítla i angažmá v Dejvickém,

kdy jí přestala stačit psychoterapie a v čem jí pomohla antidepresiva,

proč neuhýbá před slovem feministka,

jaké bylo setkání se skutečnou sestrou Andrey Absolonové,

co jí nejvíc vadí na natáčení intimních scén

a co (ne)musela vydržet na DAMU.

Jak se zabydlujete v Národním divadle?

Rychle. Přece jen tam už hraju jako host sedmou sezonu v inscenaci Pýcha a předsudek, takže znám soubor, znám ten prostor. Jsem zabydlená a je mi tam skvěle. Cítím, že jsem udělala správný krok.

Jasně, může se to změnit, ale proč bych se stresovala tím, co se může, ale nemusí stát. Odejít můžu vždycky. Tohle už mám v hlavě srovnané. Nepotřebuju se někde trápit jen proto, že je třeba prestiž tam být, když se sama necítím dobře.

Ty jo, já to nedám

Bylo to těžké rozhodování opustit svobodu volné nohy, ve které jste si libovala?

Nechtělo se mi. Když mi Lukáš a Martin (režisérské duo Skutr, současní umělečtí šéfové činohry ND, pozn. red.) s rolí v Nebezpečných známostech rovnou nabídli i půlúvazek, nejdřív jsem říkala, že ne.

Lákal mě ten text, zkoušení se Skutrem i prostor Stavovského divadla. Ale dohodli jsme se, že dál uvidíme až během zkoušení.

A je z toho úvazek. A celý.

Protože jsem nazkoušela také alternaci do Krásky a zvířete a neplánovaně jsem začala zkoušet i Hamleta. Takže jsem tam naplno, je mi dobře. A odmítám se pořád strachovat něčím, co by se mohlo stát…

Do této schopnosti jste dozrála?

Totálně. Hned po DAMU jsem nastoupila do angažmá do Švandova divadla, ale podvědomě jsem se bála, že tam nezapadnu. Neposlouchala jsem intuici. Angažmá po škole? V dobrém divadle v Praze?! To je úspěch!

Jenže v té době také začaly moje psychické potíže. Skončil můj první vztah a celé