Michal Horáček ve Studiu N live: „Zpátky už se nedívám“

O proměnách prezidentského úřadu, slušné i neslušné kampani i studiu vysoké školy v důchodu diskutovali moderátoři Filip Titlbach a Vítek Svoboda se známým tvůrcem, producentem a podnikatelem Michalem Horáčkem. „Když se ten úřad nevykonává tak, jak by měl, je to zrada na naší tradici. A to já nesmírně vyčítám Miloši Zemanovi,“ řekl Horáček ve Studiu N live.