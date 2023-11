Vývoj bojů (625. den): Jak Ukrajinci přesouvají techniku přes Dněpr a proč je velké vylodění stále nepravděpodobné

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí za středu 8. listopadu. Situace už může být na některých místech jiná.

Jsou to tři týdny, co se na levém břehu Dněpru ve větším počtu rozmístila ukrajinská námořní pěchota. Na rozdíl od minulosti se nejedná o pouhé nájezdy, Ukrajinci vytvořili předmostí. Podle Kyiv Post drží čtyři místa ve vzdálenosti 35 kilometrů od sebe, ačkoli tato území nejsou propojena. Na každém z nich se nachází od několika desítek do 150 lidí. Ruský kanál Rybar uvádí, že u obce Krynky je 300 ukrajinských vojáků.

Objevily se také zprávy a snímky ukazující vylodění první větší ukrajinské techniky na levém břehu.

Důležitá otázka je, jak Ukrajinci tuto techniku na druhém břehu řeky vyloďují. Dněpr je v tomto místě široký nejméně 500 metrů a hluboký několik metrů.

Zatím zde nevytvořili pontonový most, i když nelze vyloučit, že se o to pokoušejí.

Obrázek naznačuje, že techniku přesouvají pomocí obojživelného vozidla PTS-2. Toto pásové vozidlo slouží jako transportér a může překonávat řeku i jako člun. Jedná se o starší vozidlo ze sovětských dob. Jak napsal novinář David Axe z časopisu Forbes, Ukrajinci jich před válkou měli asi 15.

Mimochodem podobný pásový obojživelný transportér PTS-10 má i česká armáda, zasahuje hlavně při povodních.

Ukrajinský PTS-2 slouží k přepravě až 75 vojáků přes řeku, ale může také přepravit terénní nebo obrněné vozidlo. Jak takový transport vypadá, můžeme vidět na videu ze cvičení, které se objevilo v létě.

