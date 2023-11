Vždy šel proti proudu, bořil jednu filmovou modlu za druhou. „Surovosti“ od něj schytávali Menzel, Forman i Svěrák

Seriál Česká inteligence: Jeho nijak zvlášť rozsáhlé dílo zatím nezačalo stárnout. Je ale otázka, nakolik on sám tomu, co ze sebe fixoval na papíře, připisoval nejvyšší význam. Přinejmenším stejně, ne-li víc, byla jeho světem také řeč mluvená. Když se do toho jako rétor dal, byl v podstatě nepřerušitelný – tak jako ho napadaly stále nové úkazy, nad nimiž žasl, a z nich vyplývající nečekaná myšlenková spojení a šokující paradoxy, o které se bez ustání dělil.