Připadala jsem si jako hyena. Pud byl ale silnější, říká odsouzená bazarová podvodnice

Kateřina je mladá žena s veselou fenkou a příjemným hlasem. Příjemně ale nepůsobila na desítky lidí, které okradla na internetových bazarech. Soud jí za to udělil podmíněné tresty odnětí svobody ve výši dva a čtyři roky. „Bylo to nejhroznější období mého života, strašně se za to stydím,“ říká dnes o své minulosti. Žena s redakcí mluvila pod podmínkou anonymity. Její identitu redakce zná a její tvrzení ověřila na základě doložených soudních rozsudků.

Kateřina v minulosti podvodníky nechápala a striktně je odsuzovala. Pak se ale sama dostala do finanční tísně.

„Měla jsem doma nějaké věci na prodej, nafotila jsem to a začala je prodávat. Lidé mi peníze posílali okamžitě, často vlastně na dobré slovo. Nejdřív jsem takto slíbené zboží opravdu posílala. Jenže pak už ta moje finanční situace byla taková, že jsem nabízela i to zboží, které jsem už mezitím prodala,“ líčí. Následně začala nabízet také zboží, které nikdy nevlastnila, a tím pádem nebylo možné ho nafotit. „Když se lidé ptali, tvrdila jsem, že je z dovozu, proto jim nemůžu poslat fotku,“ vysvětluje své postupy.

Nad následky v tu dobu příliš neuvažovala. „Když to řeknu blbě, mně to v tu chvíli vyhovovalo. Nepřemýšlela jsem nad tím, že se pak můžu dostat na policii a před soud, že za to můžu jít do vězení,“ připouští Kateřina.

Okrádání lidí a finanční tísni předcházely