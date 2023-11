Sedm hodin diskuze. Senátoři schválili vládní úspory, část z nich ale konsolidační balíček kritizovala

Senát po nezvykle dlouhé debatě schválil vládní konsolidační balíček v podobě, v jaké mu jej před pětadvaceti dny poslala Poslanecká sněmovna. Část vládních senátorů byla proti, případně se při hlasování zdržela. A to včetně zástupce ODS, Pirátů, STAN i KDU-ČSL. Předloha nyní míří k podpisu prezidentovi; pokud by ji chtěl vetovat, má na to patnáct dnů.