Evropská komise doporučila, aby byly s Ukrajinou a Moldavskem zahájeny přístupové rozhovory. Oběma zemím se tak přiblížilo budoucí členství v Evropské unii, cesta do Bruselu ale bude ještě běh na dlouhou trať. Mezinárodní organizace mezitím upozorňují na příliš vysokou cenu, kterou platí novináři reportující o izraelské válce s Hamásem.

Pointa N: Ukrajina míří tam, kam patří. Do Unie je ale cesta pořád dlouhá

Dnešní dění vybrala a okomentovala Dominika Píhová; o rozhodnutí Evropské komise psal Jan Tvrdoň.

Ukrajinská cesta do Evropy

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen označila dnešní den za historický. „Před deseti lety začaly protesty na Majdanu. Ty obnášely střílení do lidí zabalených do evropské vlajky. O deset let později slavíme historický den. Komise doporučuje, aby Rada zahájila jednání o přistoupení s Ukrajinou a Moldavskem,“ řekla.

Rozhodnutí Evropské komise ocenil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i moldavská prezidentka Maia Sandu. Podle obou státníků, jejichž země mají přímou zkušenost s ruským imperialismem, budou jejich státy pokračovat v reformách, které jsou ke vstupu do Unie potřeba. Rozhodnutí je totiž jedním z řady kroků, které Ukrajinu i Moldavsko čekají.

Ten nejbližší následuje v prosinci. To se do Bruselu sjedou špičky unijních států včetně českého premiéra Petra Fialy (ODS) a budou o doporučení Komise mluvit. Aby se skutečně přístupová jednání rozeběhla, musí je potvrdit zástupci celé sedmadvacítky.

I pokud ale tuto překážku oba aspiranti