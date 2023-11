S Havlem na klopě, s Klausem v srdci

Komentář Evy Mošpanové: Čtyřiatřicet let od sametové revoluce se česká elita hrdě hlásí k odkazu Václava Havla. Ten, kdo dnešní debatu a uvažování velké části z ní ale formoval mnohem více, je Václav Klaus. I se všemi specifiky, která to obnáší.

Měli bychom si promluvit o Václavovi. Ne o tom, jehož portréty a srdíčka v těchto dnech zdobí kabáty a plakáty, i když by se to nabízelo. O tom druhém Václavovi. V pořádku, řeknete si, proč ale zrovna k 17. listopadu, když je na to přes tři stovky jiných dnů v roce? Právě proto.

Kolega novinář mi vyprávěl, že jedním z nejpopulárnějších žánrů, který kdysi v jeho novinách vydávali, byly postřehy cizinců že života v Česku. Drobné střípky pohoršení, obdivu a údivu nad všudypřítomnými knedlíky, levným pivem a turistickým oblečením, ve kterém se běžně chodí třeba i na úřad.

Takových kuriozit dokážete lehce poskládat celou řadu. Výtečně se hodí pro večerní posezení s přáteli, pro zasmání se nad sebou samým nebo nad vaší domovinou. O zemi, ve které žijete, vám ale ve skutečnosti nesdělí nic.

Ten hlavní rozdíl, který jsem za více než dekádu zaznamenala, je jinde a