Zuzana Čaputová: Buď máme strach, nebo jsme svobodní

Obava z vlivu Spojených států, úvahy o Sorosově vlivu, americké agentce a nevím co ještě – to všechno se poctivě budovalo poslední roky. Stejně jako teorie proti očkování. S tím vším se úmyslně pracovalo, aby se společnost rozdělila, říká v rozhovoru slovenská prezidentka Zuzana Čaputové. Zdůrazňuje také, že je Slovensko obrovsky pestré. „Máme tu velkou skupinu, která říká úplně jasně, že patříme na Západ, patříme do Evropské unie i do Severoatlantické aliance. I tohle je tvář Slovenska: moderní, prozápadní, beze strachu, sebevědomá,“ dodává Čaputová.

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Co nám volby podle prezidentky Čaputové řekly o charakteru Slovenska.

Odkud dnes čerpá naději.

Nad čím ze slovenské politiky jí zůstává rozum stát.

Čím bychom měli nahradit strach.

Co byste chtěla, aby mladá generace věděla o 17. listopadu?

Určitě je dobré, aby mladá generace vnímala, co bylo před 17. listopadem. Protože revoluční časy nebo sametová revoluce, jakkoliv to nazveme, byly ukončením minulého režimu. A ať se na to podíváme z jakékoliv perspektivy, byla to jedna z nejvýznamnějších historických událostí novodobých dějin, protože přinesla demokracii. Odkaz 17. listopadu tedy stále žijeme.

Hodně se mluví o tom, jaká tehdejší doba byla, o vyrovnání s historií. Ale to, o co se každý rok nanovo snažím při psaní projevů nebo při přípravě mediálních prohlášení, je úvaha o tom, jaký je odkaz 17. listopadu pro aktuální dobu, kterou teď prožíváme. Pro nás všechny. Co nám 17. listopad říká k dnešku, jak k nám „promlouvá“.

A co nám tedy říká?

Když se podívám na situaci ve společnosti