Ukrajina i Moldavsko pokračují na cestě do Unie. Evropská komise dnes totiž doporučila, aby byly s oběma zeměmi zahájeny přístupové rozhovory. Cesta mezi unijní státy se ale otvírá i pro další zájemce. Vše ale ještě musí jednohlasně schválit členské státy. Vysvětlujeme, jak bude celý proces pokračovat.

Ukrajina i Moldavsko se přiblížily členství v EU. Popisujeme, co bude dál

Ukrajina a Moldavsko dostaly od Komise zelenou k zahájení formálních přístupových jednání. Jde o důležitý krok k budoucímu členství, jejich samotné přijetí mezi unijní státy ale nemusí být otázkou blízké budoucnosti.

A to už jen kvůli tomu, že formální otevření zahájení rozhovorů musí schválit jednomyslně členské státy Unie. Lídři všech zemí by o této věci měli rozhodovat na summitu v polovině prosince v Bruselu. Poměrně napjatě se čeká například na postoj Maďarska, které by mohlo svým vetem tomuto kroku bránit.

Šéfka Komise Ursula von der Leyen ve svém projevu mluvila v souvislosti s Ukrajinou o „historickém dnu“.

„Před deseti lety začaly protesty na Majdanu. Ty obnášely střílení do lidí zabalených do evropské vlajky. O deset let později slavíme historický den. Komise doporučuje, aby Rada zahájila jednání o přistoupení s Ukrajinou a Moldavskem,“ řekla von der Leyen.

„Všichni na tom vydělají,“ podotkla v kontextu budoucího rozšiřování.

Proces vstupování do EU má řadu formálních kroků, které mohou trvat