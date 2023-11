Studio N: O tom, jak nás navštívila polární záře

Do Česka přišel nebeský úkaz, který je u nás velmi vzácný – polární záře. Světlo na obloze, které u nás běžně nevídáme, ale vyvolává především zvědavost. Odkud se polární záře bere, co to vlastně svítí a proč tentokrát i u nás? To jsou otázky pro vědeckého redaktora Deníku N Petra Koubského.