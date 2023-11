Považují to za zemi, kterou jim „slíbil Bůh“. Jak vznikají izraelské osady na Západním břehu Jordánu

Pozornost se soustředí na Pásmo Gazy, násilí ale narůstá i na druhém palestinském území na Západním břehu. Často ho mají na svědomí agresivní izraelští osadníci, někdy za přihlížení izraelských vojáků. Co se děje na Západním břehu, jak tam vznikají izraelské osady a co by se s nimi stalo, kdyby vznikl Palestinský stát?