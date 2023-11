Babička nás přistihla, ale jen zavřela dveře a dělala, že nic. Herečka popisuje trauma ze zneužívání

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak sexuální zneužívání v dětství oběti ničí i dospělý život.

V jakém prostředí Iris vyrůstala a jak se z něj vymanila.

Jestli byl příbuzný, který zneužíval v rodině více dětí, potrestán.

Proč se Iris rozhodla přetavit svou zpověď do stand-upu.

Co jí kdy nejvíc pomohlo, a co ji naopak táhlo ke dnu.

A kdy se jeden „zachránce“ proměnil v dalšího predátora.

Trauma ze sexuálního zneužívání prostupuje vším, obzvlášť když se dělo v rodině. Ničí životy. Rozbíjí sebevědomí. Zraněného zraňují další a další situace a další a další výroky, které fungují jako spouštěč. Když je obětí dítě, s koncem dětství trauma neodezní. Může to být bolest na celý život.

Někdo ji přebíjí jinou bolestí. Nebo přepíjí. Nebo rozpíjí v mlze drogového rauše. Přetlačuje instantními zážitky rozkoše. Přetavuje ve workoholismus. Je problém nastavit si hranice.

Někdo tu bolest nakonec nevydrží, dojde do bodu, kdy propadne absolutní beznaději…

Ale naštěstí se mnohé oběti rozhodnou pro život. A pokusí se svá zranění léčit. Může to trvat léta, desítky let, ale díky terapii mohou žít různě dobrý či šťastný život (na celé škále toho, co si pod dobrým a šťastným životem můžeme představit).

Navzdory tomu, kolik dětí nebo dospívajících tímhle způsobem zranili nebo dlouhodobě zraňovali lidé, kteří za ně měli zodpovědnost – pedagogové nebo vychovatelé či vedoucí na táborech, ale zejména lidé příbuzní, blízcí i ti úplně nejbližší (a to dokonce za tichého souhlasu nebo jen odvrácení zraku jiných blízkých), pořád je pro část společnosti obtížné pochopit, jak hluboké následky takové zneužívání má.

U tohoto zranění nemusela téct krev. Je to vnitřní krvácení. Na duši.

Jsou oběti, které celý život mlčí. Jiné se zmíní šeptem před někým blízkým, někdy v náznacích i veřejně. A někdo se rozhodne všechno pojmenovat nahlas.

Stand-up Your Pain

A přesně to udělala herečka Iris Kristeková. Na divadelním jevišti. V těsné spolupráci s režisérkou Miřenkou Čechovou přetavily temně groteskní příběh její maloměstské „white-trash“ rodiny a bolestivý příběh sexuálního zneužívání do krutého, ale zábavného stand-upu Iris.

Divák se postupně ujišťuje, že jde opravdu o velmi osobní příběh, že herečka není jen jeho interpretkou. Ale snaží se chlácholit sám sebe, že leccos je určitě přehnané…

„Jenže vůbec. Je to všecko pravda,“ utíná pochyby Iris Kristeková a rozesměje se nakažlivým smíchem, za kterým je ale znát pořád velká bolest. Teď se rozhodla svůj příběh svěřit i čtenářům.

„Jak moc jsem si přála zemřít, tak moc teď chci žít!“ Tak zní jedna z posledních vět jejího představení. Iris věří (a všichni, kdo ji mají rádi, v to doufají), že je z nejhoršího venku. Léčí se, uzdravuje se. A stand-up vnímá jako mezní zkušenost, odrazový můstek k tomu se nadechnout.

Jenže ten lustr byl stahovací

Iris mívala temnější i světlejší období. „Jaké to je s tím žít? Nevážíš si sama sebe. Nejsi schopná navázat normální vztah. Nemáš ukotvení. Žiješ se silným pocitem, že do tohoto života nepatříš. Nerozumíš mu. Zmítáš se v emocích, které tě neohlášeně přepadávají.

Něco se v dětství strašlivě porouchalo. Toužíš po vztahu, ale zamilováváš se do nedosažitelných představ, protože ty jsi nedostatečná. Anebo se snažíš slepit dalšího nemocného.“

Depresivní období někdy bylo na hraně přežití. „Zjistila jsem, že si ani neumím vzít život, což obnášelo pár tragikomických trapných situací. Třeba ten lustr byl stahovací,“ směje se.

„Nějakou dobu jsem si přála, ať na mě něco spadne nebo mě něco přejede.“

Chvíli sedíme mlčky. Jsme v kuchyni jejího bytu, o nohy se nám občas otře kočka.

Iris vypráví. Živě gestikuluje. Trauma se jí dřív silně propisovalo do práce, do zkoušení v divadle, které bývá často velmi kontaktní. „Uvědomuju si, že jsem intenzivní. Nebylo to se mnou občas úplně jednoduché. Bývala jsem vztahovačná, přecitlivělá. Bolest jsem hodila do nasranosti. Je to maska, jenže nevhodná, nepoužitelná do společnosti, stejně jako do divadla.

A jednu věc jsme málem nedozkoušeli. Jeden kolega, kterému jsem se líbila, mi dělal nevhodné návrhy. Říkala jsem mu, ať toho nechá, že mi to jako sranda nepřipadá. Pořád nechápal, že si nedělám legraci. Nechápal, co to ve mně spouští.

Ti lidi prostě netuší, co všechno to může otevřít. Nikdy jsem nechtěla svou bolestí zraňovat jiné lidi. Oni to nemyslí zle. Sakra, vidíš, zase všechny obhajuju. Pořád někoho obhajuju. Bohužel, pořád mám tendenci omlouvat i ty, kteří dělali daleko horší věci.“

Člověka, který nejen jí v dětství tolik ublížil, si Iris nepřeje identifikovat. V rozhovoru pro něj používá silný vulgarismus, v textu zůstává „příbuzným“.

„Část rodinných příslušníků věděla, co se doma odehrává, a stejně dělali, že nic nevidí. Po jedné velké hádce mi jedna z nich řekla: Ale prosím tě, tys to prej chtěla.“ Příbuzný ji sexuálně