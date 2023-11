Michálek zatím zůstává, problémy Pirátů také

Michálek přišel za poslanci Pirátů s rezignací na šéfa klubu poté, co jej v pondělí večer členská základna těsnou většinou odvolala z pozice v republikovém předsednictvu.

Tím Michálek roztočil kola dalších jednání. Strana má v dolní komoře i s Michálkem čtyři poslance, mezi nimiž by obtížně hledala náhradu. Michálek má zkušenosti a je schopen spolupracovat se šéfy klubů dalších stran, pozitivně ho hodnotí například Marek Benda z ODS.

Vedle Michálka jsou v klubu další tři poslanci. Olgu Richterovou ale zaměstnává práce místopředsedkyně Sněmovny, Ivan Bartoš je ministr a Klára Kocmanová je v dolní komoře nováčkem.

„Jakub Michálek mi skutečně předal rezignační dopis na pozici předsedy klubu s odůvodněním. Jeho rezignaci jsem však nepřijal,“ řekl Deníku N Bartoš s tím, že i klub jasně vyjádřil Michálkovi podporu, a to i ve snaze o reformy ve fungování Pirátské strany, která ho stála prohrané hlasování členské základny.

Michálek konkrétně prosazoval, aby si vedoucí pěti odborů, které zajišťují fungování a komunikaci strany, vybíralo její vedení. Nyní je vybírají všichni členové ze svých řad.

Místo toho, aby členové o plánu debatovali, odvolali Michálka, kterého si s ním spojili. „Strana je vnitřně rozdělená. Místo toho, abychom energii vkládali do toho, že budeme vysvětlovat naše kroky ve vládě voličům, tak ji věnujeme vnitrostranickým bojům,“ komentoval dění plzeňský hejtman Rudolf Špoták.

Ten následně oznámil, že se chce ucházet o post předsedy, jehož mají Piráti volit v lednu. Ivan Bartoš přitom nevyloučil, že se pokusí pozici obhajovat a vést Piráty další dva roky.

Patová situace v pirátském sněmovním klubu je vyústěním dlouhodobých vnitrostranických střetů. S každým dalším je přitom u nejmenší vládní strany jasnější, že se rozděluje na dvě znesvářené skupiny, které odlišuje pohled na fungování politiky v praxi.

Dva pohledy na svět i stranu

„Střetávají se tam dva pohledy na svět. Jeden chce stranu, ve které rozhodují členové víceméně o všem podstatném. Druhý pohled preferuje stranu jako efektivní nástroj pro prosazování určitých cílů. A to na sebe bude dál narážet,“ analyzoval situaci politolog Lubomír Kopeček.

Michálkovu odvolání předcházelo několik jiných podobných hlasování, na kterých bylo vidět těsné dělení hlasů mezi dvěma křídly.

Na jaře skupina aktivistů svými kroky fakticky zrušila stranickou buňku na Praze 1, kde přitom měla ve vedení radnice své členy, protože se Pirátům nelíbilo, jakou podepsali koaliční dohodu.

Následně po kritice Ivana Bartoše odvolali zastánci reálpolitiky v referendu z republikového předsednictva výraznou členku Janku Michailidu, protože se podle nich nevhodně vyjadřovala o komunismu.

Při následných pokuech o odvolání pražské náměstkyně Jany Komrskové a šéfky personálního odboru Jany Koláříkové se v rozhovorech pro Deník N někteří členové netajili tím, že jde o vendetu.

Předseda a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš tak místo vládní agenty řeší rozvrat klubu, snaží se dostat stranu pod kontrolu a jeho vládní partneři zjišťují, co se vlastně u Pirátů děje. Ve straně se ale neděje nic, co by politology překvapovalo a před čím by nevarovali.

Strana podle nich narazila na mantinely vlastních vnitřních pravidel. Rozdíl oproti jiným stranám je v tom, že v těch se konflikty neřeší veřejně v internetových debatách a není v nich tak snadné odvolávat stranické funkcionáře. „U nás je proces demokratičtější, ale v tomto může být i daleko nebezpečnější,“ řekl Deníku N hejtman a Bartošův vyzyvatel Špoták.

Nicméně nyní jde pro Bartoše o poměrně neobvyklou situaci, v níž musí hledat nestandardní řešení. Dosud mu jeho spolustraníci vycházeli vstříc, když je o něco žádal nebo jim něco navrhoval. Jeho názory bývají důležité a často určující pro to, jak bude interní rozhodování vypadat.

Bylo to vidět na nedávném hlasování členské základny ohledně kandidátky pro Evropské volby, kde do čela až na výjimky prosadil své favority. Tentokrát se sice ještě před odvoláním postavil za Michálka, ale členové tohoto poslance těsnou většinou jednoho procentního bodu z vnitrostranické pozice odvolali.

Podle Bartošova příspěvku na pirátském internetovém debatním fóru je výsledek „špatnou vizitkou toho, jak by měl vnitrostranický dialog probíhat“. Snaha o nějakou funkční změnu byla podle něj doslova „ukřičena“.

„Následnou rezignaci na předsedu klubu, kterou Jakub oznámil, chápu jako další velkou ztrátu a jako přímý efekt této čistě destruktivní akce,“ vyčetl rebelům Bartoš.

Zákopový souboj

„Členové Ivana Bartoše stále respektují, ale v některých tématech, jako je právě Jakub Michálek, jeho názor není rozhodující“ popisuje pro Deník N dění uvnitř strany europoslanec Mikuláš Peksa. Michálek podle něj doplatil na dvě věci. Jednak má ve straně pověst politika prosazujícího své postoje silou, a jednak je v liberální straně a priori podezřelá snaha o centralizaci moci. „Tím přece naštve lidi. A tohle je reakce,“ říká Peksa.

Jedním z „naštvaných lidí“ je i předkladatel návrhu na odvolání Dalibor Záhora. Tento bývalý člen republikového výboru byl aktivní i při zrušení buňky na Praze 1 nebo ve snaze odvolat Janu Komrskovou. Sám říká, že je to proto, jak dlouho ve straně působí. „Je to sebeobrana členské základny. Jakub Michálek a další chtějí stranu přetvořit jen v servisní organizaci. Omezit vnitřní demokracii, omezit práva členů,“ vysvětlil Deníku N.

Nynější střet popisuje jako zákopový souboj, kde on a další jeho kolegové udržují demokratické principy ve straně. „Jakub Michálek a lidé kolem něj se začali chovat tak, že je strana bude poslouchat ve všem. Strana ale udělala korekci – to je hlavní linka hlasování,“ řekl Záhora.

Podle předsedy Bartoše a té části strany, která se podílí na aktivní politice, ale Záhora zneužívá demokratické procesy a stranu pouze destruuje.

„Veřejná výhrůžka dalším členům republikového výboru je jen další věc, která s demokracií a deklarovaným cílem nemá nic společného,“ napsal k tomu Bartoš na internetovém fóru. Reagoval tak na Záhorova slova, že výsledek hlasování o Michálkovi má „být poučením pro další pokusy provádět změny na sílu“.

Směr opozice?

V případě Michálka podle několika členů měly vliv předchozí třenice, jeho komplikované vztahy s některými členy strany, nároky na kolegy či třeba fakt, že Piráti jsou ve vládě, což mnozí z křídla aktivistů dva roky kritizují.

Podle politologa Kopečka budou neshody pravděpodobně pokračovat. Jeho profesní kolega Jelínek říká, že by Piráti udělali lépe, kdyby se přestali zabývat sami sebou. „Aby svým voličům ukázali, že něco dělají. Naopak nevoličům by ukázali, že nejsou takové krvelačné příšery, jak je líčí Andrej Babiš, že jsou normální inteligentní lidé z masa a kostí,“ řekl před několika dny pro Deník N Jelínek, když analyzoval vnitrostranické spory.

Podle Peksy ale nelze čekat, že by Piráti v dohledné době odhlasovali odchod z vlády. „Vstup do vlády byl schválený jako zvláštní návrh, bylo potřeba šedesát procent hlasů. Proto i odchod by musely odsouhlasit tři pětiny Pirátů,“ vysvětlil Peksa.

