Vývoj bojů (623. den): Ruskou loď zasáhly tři rakety a na levém břehu Dněpru se vylodilo první ukrajinské vozidlo

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí za pondělí 6. listopadu. Situace už může být na některých místech jiná.

V dnešním Vývoji se vrátíme k víkendovému útoku na loď Askold na Krymu. Objevily se videa a fotografie, které ukazují rozsah škod. Zároveň je ale potřeba připomenout, že i přes četné ztráty ruského námořnictva nelze říci, že by Černomořská flotila byla odepsaná a nepředstavovala hrozbu.

Ukrajinské letectvo oznámilo sobotní útok s jistou dávkou zlomyslnosti: zveřejnilo fotografii rakety SCALP-EG (francouzská obdoba Storm Shadow) s otázkou: „Jaký jste měli víkend?“

How was your weekend? 😉 pic.twitter.com/oq1VnV5pHY

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) November 6, 2023