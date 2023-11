Biden na Trumpa ztrácí v důležitých státech. Odstup, vyzvali ho vlivní demokrati, teď je poslední šance

Do amerických prezidentských voleb zbývá přesně rok (tady najdete časovou osu roku předvolebních milníků a soudních stání Donalda Trumpa) a průzkumy stávajícímu prezidentovi Joeu Bidenovi nyní nedávají velkou šanci Bílý dům obhájit.

Mezi voliči je podle nich tak nepopulární, že ho poráží i čtyřikrát trestně a třikrát civilně obžalovaný Donald Trump, jemuž za 91 bodů obžaloby hrozí stamilionové pokuty i roky vězení.

Někteří vlivní demokrati se proto odhodlali říct nahlas, co si jiní s ohledem na prezidenta i šance demokratů říct netroufnou: Joe Biden by to měl vzdát. Teď, rok před volbami, je podle nich poslední šance.

Přiměly je k tomu tři