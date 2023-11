Hrstka malých evropských zemí se postavila čínskému obrovi a vyhrála

Co může země s jedním milionem obyvatel udělat, aby odstrašila nepřátele, povzbudila spojence, posílila transatlantické spojenectví a dala najevo odvahu a představivost? Odpověď na tuto otázku se dozvíte ve středu v Tallinnu na semináři, který pořádá nejdůležitější estonský think tank, tedy Mezinárodní centrum obranných studií.

Vystoupí na něm mimo jiné dva přední estonští poslanci, někdejší ministr zahraničí Urmas Reinsalu a dlouholetý předseda zahraničního výboru Marko Mihkelson. Hlavním tahákem je ale muž, který ve světě platí za politického vyvrhele. Je jím Joseph Wu, ministr zahraničí Tchaj-wanu.

Státostrana v Pekingu považuje samosprávný ostrov, jejž Joseph Wu zastupuje, za vzbouřeneckou provincii, za nedořešenou záležitost z občanské války, kterou čínští komunisté vyhráli v roce 1949. To by nemuselo nutně vadit: mnoho zemí má zvláštní představy o historii a geografii (zkoušeli jste někdy vysvětlit rozdíl mezi Británií, Velkou Británií a Spojeným královstvím?). Pevninská Čína mohla z „politiky jedné Číny“ udělat drobný a soukromý diplomatický výstřelek, v takovém případě by vztahy ostatních zemí s Tchaj-wanem byly jako se Singapurem: přátelské, produktivní a nudné.

Namísto toho komunistická Čína běžně vyhrožuje ostrovní demokracii násilným sjednocením. Navíc neuroticky trvá na tom, že se každá jiná země musí podřídit jejímu prazvláštnímu nesouhlasu se samotnou existencí Tchaj-wanu coby politické entity. To znamená, že si energicky stěžuje na jakékoli veřejné zobrazení Tchaj-wanu jako státu, dokonce i v rozbalovacím menu na webových stránkách. Povoleno je pouze „Čínská Tchaj-pej“ nebo „Tchaj-wan, čínská provincie“.

Není to jen otravně panovačné. Z Tchaj-wanu to dělá prubířský kámen politiky ostatních zemí vůči Číně. A svědčí to o jisté zranitelnosti. Pokud chcete Peking vytočit, udělejte něco – cokoli –, co se týká Tchaj-wanu. Země se silnými zásadami a kurážnými vůdci se téhle příležitosti chopily. Průkopníky se v tom stali Češi, když