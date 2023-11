Měly by být mobily ve škole zakázány? Naučme děti, jak je používat rozumně, aby se v dospělosti nestaly jejich otroky

Když se Rastislav Očenáš v roce 2019 po šesti letech vrátil do školství, byl v šoku. „Měl jsem pocit, že pracuji s jiným lidským druhem,“ říká učitel matematiky a slovenštiny, který letos získal titul Učitel Slovenska.

Překvapilo ho, jak špatně děti udržují pozornost ve srovnání s těmi, které si pamatoval – prostě se nedokázaly dlouho soustředit. „Prvňáčkům jsem řekl, že kromě malování budeme poslouchat audiopohádku. Trvala jen deset minut, ale viděl jsem, že po padesáti vteřinách ztrácejí pozornost. Nedokázali vnímat děj příběhu,“ říká Očenáš.

Pozorování učitele dobře ilustruje obavy mnoha rodičů nebo učitelů z toho, jak zásadně mobilní telefony, hry, aplikace nebo sociální sítě ovlivňují děti, které s nimi vyrůstají. Na tuto obavu existuje rychlé řešení – neměly by se mobily zakázat alespoň ve škole, aby děti nehlouply?

Debatu zahájil slovenský komisař pro děti Jozef Mikloško, který vyzval ministerstva školství a zdravotnictví, aby používání mobilů ve školách regulovala: „Od prevence a osvětových aktivit o rizicích používání mobilních zařízení ve školách až po přijetí plošných zákazů.“

Zeptali jsme se škol a několika odborníků, zda by měly být mobilní telefony ve školách zakázány a jak je regulovat. Některé školy povolují dětem používat mobilní telefony o přestávkách, jiné pouze po vyučování. Učitel Očenáš přišel s dalším způsobem, jak děti přimět k rozumnému používání technologií.

Přinášíme také výběr argumentů pro a proti omezení mobilů ve školách. Odborníci jsou v podstatě zajedno – jsou proti úplnému zákazu mobilů ve školách. Říkají ale, že by děti měly mít mobily během vyučování a přestávek zamčené ve skříňkách. V případě potřeby by je mohly používat.

„Mnoho výzkumů ukazuje, že pro mladé lidi – dospívající – je být online součástí jejich bytí. Na rozdíl od nás se již narodili do digitálního věku, nerozlišují, co je online a co offline, vše je pro ně skutečné a důležité. Úplný zákaz mobilních telefonů by je připravil o důležitou součást jejich života,“ říká Juraj Holdoš, odborník na internetové závislosti.

Vést děti k tomu, aby byly nejen konzumenty, ale také tvůrci

Na základní škole ve Sliači na středním Slovensku, kde Rastislav Očenáš učí, ve škole děti používat mobilní telefony nesmí. Ráno si ho musí zamknout do skříňky a ani o přestávkách ho nemají u sebe. Pokud potřebují kontaktovat rodiče, dělají to prostřednictvím učitele. Očenášovi se zdá,