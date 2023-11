Švédský soubor Kompani Giraff přiváží na Jatka78 magické představení pro celou rodinu

Hravé, vizuálně poutavé, plné fantazie, magie, vynálezů a experimentů s nejrůznějšími objekty, žonglování a akrobacie… Takové je rodinné představení Goldbergovy variace, které přiveze 25. a 26. listopadu do pražského divadla Jatka78 švédský soubor Kompani Giraff. V představení účinkují český žonglér Filip Zahradnický z Cirku La Putyka a francouzská akrobatka a tanečnice Clémence de Felice, kteří diváky zavedou na poetickou cestu do světa nápaditých a složitých strojů vyrobených z předmětů každodenní potřeby. Představení je vhodné pro děti od 6 let a jazykově bezbariérové. Vstupenky jsou v prodeji v síti GoOut.