Vedení Pirátů se izolovalo. Vládu s ANO si teď neumím představit, krajská koalice není problém, říká Bartošův vyzyvatel

Odvolání Jakuba Michálka z předsednictva Pirátů přimělo ke kandidatuře na post šéfa strany Rudolfa Špotáka. O post se chce ucházet na lednovém stranickém sjezdu v Brně. Hejtman Plzeňského kraje v rozhovoru s Deníkem N vysvětluje, jak by chtěl sjednotit rozdělenou stranu, jak se staví k pirátské účasti ve vládě a zda by si dovedl představit spolupráci s hnutím ANO, s nímž vládne ve svém kraji.

V rozhovoru se ptáme:

Jak hodnotí hlasování o odvolání Jakuba Michálka?

Jak chce sjednotit rozdělenou stranu?

Zůstane v případě, že by se stal šéfem strany, nadále hejtmanem?

Jak hodnotí vládní angažmá Pirátů?

Byl by ochotný vládnout s hnutím ANO na celostátní úrovni, obdobně jako na té krajské?

Impulzem ke kandidatuře do čela Pirátů pro vás bylo vnitrostranické hlasování o odvolání Jakuba Michálka z předsednictva strany. Mohl byste to vysvětlit?

Hlasování bylo prakticky přesně padesát na padesát. To pro mě byl důležitý signál, protože je vidět, že Pirátská strana není jednotná. A mým cílem v pozici předsedy by bylo Pirátskou stranu znovu sjednotit. Vrátit se k tomu, co jsme zažívali v roce 2017, kdy Piráti vstupovali do velké politiky. Tehdy naše soudržnost byla, třeba i vzhledem k ostatním politickým stranám, ukázková. K tomu bych se chtěl vrátit.

Jak jste o panu Michálkovi hlasoval vy?

Osobně jsem hlasoval