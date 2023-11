V Praze zmizí všechny oranžové kontejnery, jiná města jsou v třídění ještě dál

Z pražských ulic do konce roku zmizí všechny oranžové kontejnery na nápojové kartony. Ty se budou třídit společně s plasty. Tento způsob recyklace je už ve zbytku Česka běžný. Stát také do budoucna zvažuje, že by všechen recyklovatelný odpad končil v jedné popelnici.