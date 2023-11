Přehlídka mladého umění Pokoje 2023: letos podruhé a naposledy ve třech patrech Hrzánského paláce v Celetné

Barokní palác Hrzánů z Harasova na rohu Celetné a Kamzíkovy ulice půjde ke konci roku do rekonstrukce, letošní přehlídka Pokoje 2023 tak nabídne poslední šanci palác spatřit v jeho současné podobě. A navíc po strop plný mladého umění. Již 12. ročník Pokojů představí tvorbu studentů vizuálních oborů ze 13 vysokých škol celé republiky a k tomu práce studentstva ze Slovenska, Maďarska či Polska. Již zavedená site-specific výstavní přehlídka se letos uskuteční od 11. do 19. listopadu a nabídne opět i hodnotný doprovodný program, reflektující současná společenská témata.

„Studentům jsme letos nedali jednotné téma k pojednání, Pokoje 2023 tak jsou svobodným prostorem pro prezentaci uvažování současné generace studentů a studentek uměleckých oborů. V letošních projektech se ovšem i tak dají vypozorovat určité tematické linky, vícekrát se například objevuje téma různých podob budoucnosti nebo práce, které si pohrávají s motivem domova či sentimentu po bezstarostném dětství,“ říká Rebeka Pojarová, ředitelka letošní přehlídky, která zároveň působí v týmu Festivalu m3 Umění v prostoru.

Po loňském úspěšném ročníku, který si pohrával s tématem „okrajů“, se letos do otevřené výzvy přihlásilo 47 projektů. Pořadatelé vybrali návrhy zastupující třináct vysokých škol, dalších šest pokojů pak připadne studentům a studentkám ze Slovenska, Maďarska a Polska – z Academy of Fine Arts ve Varšavě, Hungarian Academy of Fine Arts a Akademie umeni v Banskej Bystrici. Volně utvořené skupinky studentů a studentek napříč ateliéry dostanou k tvorbě vždy celý jeden pokoj, originálně pojatých místností a dalších zákoutí paláce budou letos k vidění přes tři desítky.

Do přehlídky jsou zapojené ateliéry jak čistě uměleckých, tak škol designového a technického zaměření, rozptyl ateliérů se tedy pohybuje od architektury přes performativní umění až po nová média, textilní tvorbu či fotografii. Celkem se na výstavním projektu budou podílet zhruba dvě stovky studentů a studentek.

Doprovodný program přehlídky cílí jak na širokou, tak i odbornou veřejnost a bude i letos pokrývat pestrou paletu aktuálních témat a problematik. Zastřešujícím tématem doprovodného programu je DIALOG. Účast zatím přislíbili mimo jiné Marie Foltýnová z programu GHMP Umění pro město, malíř a čerstvě i spoluvedoucí ateliéru malby na pražské AVU Julius Reichel, čerstvá ombudsmanka pražské UMPRUM Tereza Nešetřil Vejřík nebo scénografka Natálie Rainišová.

Samotné Pokoje i doprovodný program mají ambici přibližovat témata současné generace mladých umělkyň a umělců, tvůrců a tvůrkyň co nejširší veřejnosti a zároveň umění prezentovat v neotřelém negalerijním prostředí. Minulé ročníky přehlídky se uskutečnily například v prázdných domech v Cihelné ulici na Malé Straně nebo v prostorách Kampusu Hybernská, v roce 2020 následoval ročník poznamenaný pandemií covidu 19, tzv. Stay home edition, následně Pokoje oživily historické sídlo České strany národně sociální na náměstí Republiky. V paláci Hrzánů z Harasova se přehlídka uskuteční letos podruhé a naposledy.

Letošnímu ročníku přehlídky udělilo záštitu osm tuzemských vysokých škol:

Fakulta Architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také pražské UMPRUM a AVU Akademie výtvarných umění.

Pokoje se konají za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 1, Visegrad fund a Česko-německého fondu budoucnosti. Přehlídka se odehraje v Hrzánském paláci díky podpoře hudební nadace Stadler-Trier foundation. Mediálními partnery přehlídky jsou Radio 1, Alarm, A2 kulturní čtrnáctideník, ArtMap, City Bee, Deník N, Full Moon, Praha zdarma, Protišedi.cz a Revue Prostor.

O Hrzánském paláci

Na místě dnešního paláce Hrzánů z Harasova stával původně románský dům, posléze přestavěný do renesančního stylu. Majitelem paláce se roku 1701 stal hrabě Zikmund Valentin Hrzán z Harasova, který jej nechal přestavět ve stylu vrcholného baroka. Autorem přestavby zahájené v roce 1702 byl zřejmě Giovanni Battista Alliprandi. Palác se nachází na adrese Celetná 12 a Kamzíková 8, obě ulice totiž spojuje pasáží. Od roku 1964 je objekt památkově chráněný. Podle pamětních desek zde v letech 1906–1912 provozovali textilní velkoobchod Hermann a Julie Kafkovi, rodiče Franze Kafky, a následně v letech 1912–1939 František Stadler. V poslední době palác ožil též site-specific divadelním představením Mistr a Markétka od spolku Tygr v tísni.

Containall ~ pořadatel výstavy

Organizátorem přehlídky Pokoje je obecně prospěšná společnost Containall, která svými dlouholetými aktivitami oživuje pražská veřejná místa a sezonně provozuje několik kulturních center v srdci Prahy. Stojí za vznikem kulturního prostoru Fuchs2, venkovního kulturního centra Stalin Letná, letního sportovně-kulturního centra Containall i plovárny Baden Baden na ostrově Štvanice.

Otevírací doba a adresa Pokoje 2023

Palác Hrzánů z Harasova, Celetná 12, Praha 1

Vernisáž: 10. 11. 2022 od 18.00

Otevřeno: 11.–19. 11. 2022 od 10.00 do 21.00

Vstupenky (k dostání pouze na místě)

Dospělý 170 Kč

Studenti/důchodci: 110 Kč

Studenti uměleckých škol: 90 Kč

Školní skupina: 50 Kč/os. + pedagogický doprovod zdarma

Zveme vás na živé vysílání Studia N. Ve středu 8. listopadu v pražském kulturním centru Vzlet. O proměnách Hradu se budeme bavit s textařem a bývalým kandidátem na prezidenta Michalem Horáčkem. Následovat bude diskuze s předními českými novinářkami a novináři, kteří sledují dění na Hradě: Zdislavou Pokornou z Deníku N, Adélou Paclíkovou z České televize a Robertem Čásenským z magazínu Reportér. Vstupenky najdete na webu Goout.cz.