Liberálové nebyli slepí, ale pyšní ano

Na 1. května 2009 jsem uspořádal oslavu osmdesátin německo-britského liberálního myslitele a svého přítele a učitele Ralfa Dahrendorfa. Oba jsme věděli, že umírá. Během svého života viděl, jak svoboda v Evropě téměř zaniká a poté jak dochází k jejímu největšímu rozmachu.

Bylo mu patnáct, když ho gestapo uvěznilo, protože se spolužáky rozšiřovali protinacistické letáky. Viděl, jak jeden v mrazu pověšený vězeň pomalu a strašlivě umírá, a slyšel vězněné německé sociální demokraty a komunisty, jak při štědrovečerní večeři za mřížemi vzdorně zpívají pochodové písně dělnického hnutí. Když se o hodně let později vrátil na místo, kde stával gestapácký tábor, sebral ze země modrobílý střep z kouřového skla, který pak navždy měl na psacím stole. Když zemřel, jeho vdova mi ho předala.

V roce 1946 musel Ralf s rodiči utéct z okupovaného Berlína do bezpečí britské okupační zóny v Hamburku. Jeho otec Gustav Dahrendorf, sociálnědemokratický politik, se právě postavil proti násilnému sloučení sociálnědemokratické strany s komunisty v Sověty okupované zóně, ze které se brzy mělo stát Východní Německo. Bylo velmi pravděpodobné, že proto bude sovětskými bezpečnostními orgány zatčen – a nebezpečí nečíhalo jen na něj. Když jsem se počátkem devadesátých let probíral dokumenty v archivu východoněmecké komunistické strany, narazil jsem na rukou psaný záznam. „Mladý Ralf,“ stálo v něm, „… 16 let, předat NKVD“. Měli v plánu, že sovětská tajná policie donutí Ralfa na otce donášet. Ralf vzpomínal, že byl jednou doma sám a skutečně za ním přišli dva tajemní Rusové a začali se ho vyptávat na rodiče. Ještě před sedmnáctými narozeninami za sebou tedy měl zcela přímou osobní zkušenost s oběma totalitními diktaturami, nacistickou a sovětskou, které v první půli dvacátého století srazily Evropu na kolena.

Přestože jeho intelekt byl ostrý jako břitva, byl spíše uzavřený a mohl působit dokonce i odměřeně; rozhodně nebyl onen typ intelektuála jako Martin Luther, zuřivě vzdorující všem protivenstvím světa: „Zde stojím a nemohu jinak.“ Sám se považoval za erasmovského liberála, jemuž je vlastní dialog, tolerance a umírněnost. Na sklonku života se stal pilířem britského establishmentu. Jako člen Sněmovny lordů nebyl vůbec nespokojený, když ho některý patinou pokrytý dědičný anglický lord vzal kolem ramen a důvěrně ho oslovil jako „Raif“, což je aristokratický způsob, jak vyslovovat jméno „Ralf“. Nesl však v sobě – a právě to byl vedle geniality a osobní laskavosti důvod, proč jsem ho miloval – neochvějné, vášnivé a celoživotní odhodlání hájit svobodu jednotlivce.

V roce 1944, kdy šestnáctiletého Ralfa zatklo gestapo, byly v Evropě jen čtyři větší země, o nichž by se dalo říct, že jsou svobodné, avšak jejich svoboda je v ohrožení: Británie, Švýcarsko, Švédsko a Irsko. V lednu 1974 napočítal americký think-tank Freedom House sedmnáct svobodných zemí v Evropě a celkem jedenačtyřicet v celém světě. V roce 2004 už mohl vykázat rekordních pětatřicet svobodných zemí v Evropě a osmdesát devět po celém světě. Koncem toho roku jsem během ukrajinské oranžové revoluce mluvil na zasněženém hlavním náměstí Kyjeva s protestujícími lidmi, kteří se třásli zimou v desetistupňovém mrazu. Byl jsem tehdy přesvědčen, že můžeme dál směřovat k cíli formulovanému v titulu knihy, kterou jsem právě vydal: Svobodný svět.

V roce 2008, o další čtyři roky později, odhadoval think-tank Freedom House, že ve svobodných zemích žije na tři miliardy lidí. Přesto se však stamiliony z nich jako svobodní lidé necítily – a měly k tomu dost důvodů. Freedom House hodnotil politická práva a občanské svobody, ne však to, nakolik v těchto zemích panují minimální sociální i ekonomické podmínky, bez nichž lidé nemohou být skutečně svobodní. Dahrendorf to nazýval „common floor“, společnou základnou zdravotní péče, bydlení, vzdělání a příležitostí. Bez této společné základny lidé nemají rovné životní šance, jež jsou pro vyspělou a moderní verzi liberalismu nezbytností.

Text je kapitolou z nejnovější knihy britského historika a publicisty Timothy Gartona Ashe, která vyjde v českém překladu pod názvem Evropa, náš domov: Od vylodění Normandii po válku na Ukrajině. Pro nakladatelství Prostor přeložili Veronika Maxová a Jaroslav Veis.

Tento imperativ byl a je setrvale přehlížen, což je jeden z důvodů, proč v létě, kdy Ralf stoicky čelil vyhlídkám na smrt, prožíval téměř konec i samotný liberalismus. Bezprostřední příčinou byla finanční krize v roce 2008. Na oslavě Ralfových osmdesátin tvrdil ekonomický komentátor Martin Wolf, že tato finanční krize byla vážnější než krize, která Evropu uvrhla do hrůz třicátých let. Seděli jsme kolem stolu a kladli si otázku, s níž se budou liberální intelektuálové potýkat ještě drahně let: kde se stala chyba?

Kdybych měl odpověď na tuto otázku shrnout do jediného slova, bylo by to