Nechceme, aby se Čína dál sbližovala s Ruskem. Snad jsme k tomu přispěli, říká Pojar po návštěvě Pekingu

Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar byl krátce před svou návštěvou v Pekingu i v Bílém domě, jak potvrdil Deníku N. Setkal se tam se svým protějškem Jakem Sullivanem, klíčovým poradcem amerického prezidenta Joe Bidena. Pojar v rozhovoru popisuje, proč letěl do Pekingu i do Washingtonu a co při obou návštěvách řešil.