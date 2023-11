Vondra: Pokud si neporadíme s nelegální migrací, vytvoříme přímé nástupiště pro hnědou politiku

Občanští demokraté míří pod vedením Alexandra Vondry do eurovoleb v rámci uskupení Spolu. Vondra dříve patřil mezi odpůrce koaličního postupu, nyní jej bude muset před voliči hájit. Ve velkém rozhovoru popisuje, jak chce uspět i s jakými tématy do voleb vyrazí. „Mám teď nějaký půlrok na to přesvědčit, řekněme, tu pravicovou část našich voličů, aby přišli k volbám a neschovali se někde doma, v kavárně nebo jinde,“ říká europoslanec a místopředseda ODS. Unie se podle něj musí zaměřit na nelegální migraci. „Jsem přesvědčený, že pod vlivem toho, co se teď bude dít v Evropě, budeme muset jít ještě dál,“ říká Vondra.