Izraelci a Palestinci jsou oběti dějin a není nic smutnějšího, než jejich souboj, míní historik, jehož kibuc napadl Hamás

V přímořském kibucu Zikim, který leží asi dva kilometry od hranice s Pásmem Gazy, žil šedesát let. V den útoku Hamásu na Izrael ale musel Eli Cur, osmdesátiletý izraelský historik, badatel a spisovatel poprvé svůj domov, který podle něj kdysi býval rájem na zemi, i s rodinou vůbec poprvé opustit. Deníku N ze svého dočasného domova nedaleko Jeruzaléma popsal, co 7. října zažil a co si o celém izraelsko-palestinském konfliktu myslí. V rozhovoru vyjadřuje své názory. Současně nabízíme i rozhovor z druhé strany hranice Gazy s Izraelem, s novinářkou Wafou Aludaini, která žije v Pásmu Gazy.