Vybudují Poláci megaletiště na zelené louce? Vlajkový projekt PiS může nová vláda zastavit

Varšavské Chopinovo letiště (Varšava-Okęcie) by bylo uzavřeno a regionální letiště v Krakově, Katovicích, Vratislavi, Gdaňsku a dalších městech by ztratila svůj význam.

Nová vláda Donalda Tuska ještě není sestavena; pokud dnes večer polský prezident Duda oznámí, že premiérem bude jmenován nejprve opět Mateusz Morawiecki, může Tuskova vláda vzniknout až v polovině prosince. Budoucnost projektu megaletiště CPK je ale v Polsku jedním z nejčastěji komentovaných témat, zejména v dopravním průmyslu. Projektu CPK opozice od začátku vyčítala megalomanství a to, že má být plánovaný dopravní uzel umístěn uprostřed ničeho, daleko od měst.

V současnosti polský železniční systém spojuje centra velkých měst, například přes Varšavu nebo Lodž přejíždějí vlaky z jihu Polska (Krakov, Katovice, Rzeszów) na sever (Gdyně, Gdaňsk, Olsztyn, Białystok). V novém systému by to tak nebylo – většina vlaků jedoucích ze severu na jih by objížděla Varšavu a Lodž a projížděla přes malou obec Baranów, která by se měla stát největší polskou železniční stanicí.

Tam by cestující