Technologie a trhy vyřeší jakýkoli problém lidstva, tvrdí miliardář ze Silicon Valley v Manifestu technooptimismu

První, co na Manifestu technooptimismu zaujme, je to, jak špatně napsaný text to je. Vypadá jako poskládaný z tweetů. Skutečně tak jeho autor dnes uvažuje (bývaly časy, kdy psal dobře), nebo se snaží přizpůsobit očekávanému publiku? Manifest rozhodně neprošel žádným editačním procesem. Proto střídá triviální učebnicová fakta s problematickými a snadno napadnutelnými polopravdami a ty zas s výbornými myšlenkami, které by však potřebovaly rozvinout, lépe vyargumentovat, projít vnitřní oponenturou.

Za přečtení přesto stojí, už jen proto, že dobře vystihuje způsob uvažování mnoha lidí působících v oblasti digitálních technologií; že je reprezentativní pro část Silicon Valley (což je dnes spíš stav mysli než geografický pojem). K pochopení souvislostí dost napomůže, když se napřed seznámíme s autorem textu.

Výmluvný miliardář

Marku Andreessenovi je dvaapadesát let. V jistém smyslu se dá říci, že to je člověk, který kdysi zahájil internetovou revoluci. Nevymyslel samozřejmě budoucí celosvětovou síť jako takovou (to udělala skupina amerických vědců a inženýrů o generaci dříve, v druhé polovině šedesátých let), nevytvořil web, díky němuž lze internet používat bez technických znalostí (to udělal roku 1989 Tim Berners-Lee v ženevském centru jaderného výzkumu CERN), ale napsal program, díky kterému mohl začít web používat každý, kdo chtěl: první široce dostupný a snadno použitelný webový prohlížeč, browser.

Stalo se to roku 1993 na Chicagské univerzitě, v tamním Národním centru pro superpočítačové aplikace (NCSA). Andreessenovi bylo tehdy dvaadvacet, jeho spoluautorovi Eriku Binovi o sedm let více. Jejich program, průvodně nazvaný NCSA Mosaic, byl navržen tak, aby se dal snadno přenést na nejrůznější počítače a operační systémy včetně Windows. Až do té doby, ačkoli je to dnes skoro k neuvěření, jste se z osobního počítače na internet neměli jak dostat.

Mosaic to změnil a díky němu prudce vzrostl zájem o web a internet vůbec. Po pětadvaceti letech existence zažila síť první masový nápor uživatelů, vytvořila obchodní příležitosti a začala se prudce rozvíjet.

Tehdy oslovil Marka Andreessena zkušený