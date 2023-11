Je dojemné slyšet je znovu hrát spolu. Beatles zveřejnili poslední skladbu i s novým videoklipem

K písničce Now And Then, kterou žijící členové Beatles dokončili z demonahrávky Johna Lennona, vyšel už i videoklip. Režisér Peter Jackson ho složil i z dosud neznámých záběrů. „Je opravdu až dojemné slyšet Beatles znovu v kompletní sestavě,“ píše Oliver Rehák.

Dušičkový týden přinesl dvě velké hudební novinky. Dosud utajovaný projekt Básnění Milana Lasicy i očekávanou premiéru skladby , která byla avizována jako poslední dílo Beatles. A Now And Then jím opravdu je.



Tato písnička nepochází z archivů legendární skupiny, vznikla až po jejím rozpadu, ale všichni čtyři členové zde opět hrají spolu. Ve třech různých dekádách a ve dvou různých staletích.

Johne, líbilo by se ti to?

Příběh této písně sahá do poloviny sedmdesátých let, kdy John Lennon doma pořídil několik demonahrávek s novými nápady. Když se začátkem devadesátých let začal rodit projekt The Beatles Anthology, Lennonovi překvapení bývalí spoluhráči dostali od jeho vdovy Yoko Ono kazety, na kterých byly tři písně.

„V roce 1994 George a Ringo přišli ke mně do studia a poslechli jsme si je. Najednou jsme tu měli Johna v jeho newyorském apartmánu u klavíru. Je to něco, co bychom neměli dělat? Vždy když jsem nad tím přemýšlel, řekl jsem si – moment, řekněme, že bych měl