Britney Spears svými vlastními slovy. V knize píše o potratu, vykořisťování vlastním otcem i pronásledování bulvárem

V příběhu Britney Spears mají mnozí jasno. Teenagerská hvězda, která „nezvládla“ náhlou slávu a v důsledku psychických problémů žila více než deset let pod opatrovnictvím svého otce. Příběh je ale, jak to bývá, podstatně složitější.

Život Britney Spears není příběhem zkrachovalé hvězdy, jak ho ještě dnes někteří vykreslují. Nabízí kritický pohled na několik důležitých témat, jako je sexualizace žen od útlého věku, zobrazování lidí s psychickými problémy a také hranice novinářské etiky.

Diskuzi o těchto tématech otevírá i její nová autobiografická kniha The Woman in Me (Žena ve mně) a dvoudílný dokument Jamie vs. Britney, který nedávno zařadila do nabídky HBO Max.

Knihu dostaly ještě před spuštěním prodeje některé redakce světových médií. V textu využíváme pasáže z knihy, které citovaly.

Britney Spears na Instagram napsala, že kniha jí pomohla uzavřít některé věci, aby mohla mít v budoucnosti lepší život. „Snad může být poučná pro lidi, kteří se cítí velmi osaměle, ublíženě nebo nepochopeně,“ dodala.

Modlili se, aby se dostala alespoň do top 40

Britney Spears vyrůstala v městečku Kentwood ve státě Louisiana. Mnozí ji mají zafixovanou spíše jako zpěvačku, ale