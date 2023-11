Režisér filmu o bratrech Mašínových: Komunisté je nenáviděli a nazývali vrahy. Pro mě jsou to kluci, kteří měli velkou odvahu

Po třiceti čtyřech letech od revoluce se to podařilo. Příběh bratří Mašínů a jejich rodiny se dočkal filmového zpracování. Jde o jednu z nejznámějších událostí studené války: skupina kolem Josefa a Ctirada Mašínových se v roce 1953 po dramatickém útěku doslova prostřílela do západního Berlína.

Příběh bratří Mašínů dodnes vyvolává kontroverzní reakce zejména proto, že Mašínové během svého útěku zabili tři lidi. Film Bratří komunistický narativ o bezcitných vrazích napravuje a pomáhá se do hrdinů vcítit.

Jméno režiséra napovídá, že ho natočil proto, že je do tohoto příběhu osobně zapleten, ale není tomu tak. „Všichni se mě ptají na mé příjmení. Jsem velmi vzdálený příbuzný, ale to nehraje žádnou roli v tom, proč jsem si vybral toto téma. Kdyby se jmenovali Morávkovi, šel bych do toho taky,“ říká Tomáš Mašín o filmu, který na konci října vstoupil do českých kin.

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Proč došlo k natočení filmu až nyní?

Kde se u bratří Mašínů vzala odvaha vzdorovat komunistickému systému?

Dokáže film změnit narativ o Mašínech?

Přijede Josef Mašín do Česka?

Příběh bratří Mašínů je jako hollywoodský trhák, který dlouho čekal na filmové zpracování. Proč se to podařilo až teď?

Důvodů je několik. Pokoušelo se o to několik producentů a režisérů. Vím o sedmi a možná jich bylo i víc, ale nepodařilo se jim to. Buď z finančních důvodů, nebo chyběla dostatečná vůle dotáhnout to do konce. Zpracovat tak náročné historické téma vyžaduje čas.

Druhým důvodem je fakt, že historický film je finančně náročnější než film ze současnosti. Hlavně když jde o látku, která je akční a náročná na prostředí, kompars a vojenskou techniku. My jsme měli štěstí i v tom, že se v Česku trošku změnila společenská konstelace.

V 90. letech byl zájem natočit to, ale jako americký blockbuster. Tehdy se na to sháněl gigantický rozpočet, ale nepodařilo se to. A hlavně, mělo to být v angličtině. Pro mezinárodní trh by to možná bylo fajn, ale zdálo by se mi divné, že by bratři Mašínové mluvili anglicky.

Potom přišlo nové milénium a společenská atmosféra v Česku se začala měnit. Když jsem žádal o podporu na film, od jednoho výše postaveného politika jsem slyšel, že tento příběh mu konvenuje, ale nemůže se podepsat pod grant, protože se bojí, že bude v parlamentu interpelace, proč je za státní peníze financován film o teroristech. Po minulých volbách se to začalo měnit.

Takže za Babiše a Zemana by to spíše nešlo.

Výrazně