Hodinky za statisíce až desítky milionů. Opustil světovou hodinářskou firmu a v pokoji založil vlastní

Třicátník Samuel Gillioz pracoval čtyři roky v jedné z největších hodinářských firem, specializoval se na výrobu jednoho komponentu při výrobě hodinek, jejichž cena začínala na 800 000 švýcarských franků – to je 20,5 milionu korun. Přesto zlaté bydlo opustil, aby dva roky tvořil v ponuré dílně bez okna, než se přestěhoval do ženevské hodinářské čtvrti Plan-les-Ouates. Vypravuje, co obnáší ručně vyrábět hodinky, jaké to je konkurovat nejslavnějším světovým firmám, a co obnáší pokusit se dát dohromady s jinými malými soukromníky.