Piráti opět řeší sami sebe, tentokrát hlasují o Michálkovi. Vedení zvažuje, jak podněty členů omezit

Pirátští členové budou až do pondělka hlasovat, jestli chtějí předsedu poslaneckého klubu Jakuba Michálka odvolat z jejich stranického republikového výboru. Důvodem je návrh, který by změnil vnitřní fungování strany.

Vedení Pirátů chce odpolitizovat a podle svého tvrzení zlepšit fungování pěti stranických odborů – administrativního, mediálního, technického, zahraničního a personálního. Ty zajišťují fungování a komunikaci strany.

Jejich vedoucí by nově nevybírali členové z uchazečů ze stranické základny, ale soutěžilo by je předsednictvo, výjimečně by mohlo do funkce dosadit i člověka bez soutěže. O místa by se přitom ucházeli i nestraníci.

To se části straníků nelíbí. A ti volají po hlavě Michálka. „Nechceme dát všechnu moc