Studenti ocenili Cenou Příběhů bezpráví hrdiny, kteří vzdorovali komunismu

Vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni předal 1. listopadu v kině Lucerna již popatnácté Ceny Příběhů bezpráví. Letošními laureáty jsou Terezie Hradilková, Miloslav Souček a Tomáš Kábrt. Výjimečnost Ceny Příběhů bezpráví spočívá v tom, že laureáty vybírají mladí lidé. Mají tak možnost vyjádřit úctu k často neznámým hrdinům ze svého okolí, kteří odvážně vzdorovali komunistickému režimu.

Studentská porota ocenila Terezii Hradilkovou za to, že se nebála riskovat střet s komunistickou mocí, i když měla doma malé děti, byla aktivní členkou hnutí České děti a v roce 1989 spoluzaložila ekologické hnutí Pražské matky. Aktuálně se věnuje transformaci ústavů a důstojným podmínkám pro lidi s postižením. Dalším laureátem je Tomáš Kábrt, který vyjadřoval svůj odpor proti komunistickému režimu prostřednictvím absurdního humoru, recese a happeningů a za to býval často zatýkán. Cenu Příběhů bezpráví obdržel in memoriam Miloslav Souček. Ve vykonstruovaném politickém procesu s názvem Včela byl po více než roce brutálního mučení odsouzen za velezradu ke dvanácti letům vězení, ztrátě majetku a občanských práv. Navzdory nátlaku komunistického režimu zůstal zásadovým člověkem a velkým vlastencem.

Jako obvykle bylo ocenění předáno z rukou významných osobností. V letošním roce to byla soudkyně evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku Kateřina Šimáčková, šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery a fotograf Ondřej Němec.

Udělena byla také zahraniční cena Příběhů bezpráví Narimanu Dželalovi, místopředsedovi neformálního krymskotatarského parlamentu medžilis. Tu předal ministr zahraničních věcí Jan Lipavský spolu s ředitelem Člověka v tísni Šimonem Pánkem.

„Možná si říkáte, k čemu je člověku ve vězení takové parádní ocenění jako Cena Příběhů bezpráví… Jsou to ale především mediální zájem a vyjádření podpory, které v takových případech pomáhají dotlačit agresory, kteří nedodržují mezinárodní právo, k lepšímu chování.“ říká ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek.

Za Dželala, který je aktuálně vězněn v Rusku na základě smyšleného obvinění, ocenění převzal jeho advokát Nikolaj Polozov. Nariman Dželal upozorňoval na rozsáhlé porušování lidských práv, kterému krymští Tataři i další odpůrci ruské anexe ukrajinského poloostrova dennodenně čelí.

