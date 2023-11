Prostě jsem to nechal vyhnít, líčí Čermák vstup do Soukupova impéria

V salónu luxusního hotelu Le Palais Art v Praze je obchodník s pohledávkami Jan Čermák jako doma. Sem si svolává většinu schůzek, když se z domovského Brna vydává za byznysem do hlavního města. A právě tady také plánoval, jak proniknout do zadluženého impéria Jaromíra Soukupa – a jak na tom vydělat. „Připravovali jsme různé varianty od těch smírných až po ty silové, to znamená po klasické vymáhací procesy,“ popisuje Čermák půlroční jednání s nepředvídatelným mediálním magnátem.