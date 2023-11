Dohra dezinformační přednášky na ČVUT: V institutu končí konspirátor Staněk i Foltýn z Hradu

Minulý týden proběhla na půdě Českého vysokého učení technického přednáška plná proruských dezinformací a konspiračních teorií. Od akce se distancovalo vedení školy i pořadatelský Institut Equilibrium, který vede profesor ČVUT Vladimír Mařík.

Slovenský ekonom Peter Staněk, který je zároveň členem správní rady Institutu Equilibrium, na akci tvrdil třeba to, že Světová zdravotnická organizace chystá vlastní policii a že jí na to členské státy budou nově platit čtyři procenta svého HDP, což by v Česku znamenalo zhruba dvojnásobek celkových výdajů na obranu. Kromě toho také prohlásil, že Adolf Hitler přežil druhou světovou válku a zemřel o patnáct let později v Jižní Americe poté, co se rozvedl s Evou Braunovou, s níž údajně měl dvě děti. Všechno to jsou vyvrácené konspirace.

Institut Equilibrium se posléze jménem ředitele Maříka, který na místě akci sám moderoval, od přednášky a šířených lží distancoval. Nyní Mařík žádá všechny, kdo záznam přednášky zveřejnili na sociálních sítích, aby jej smazali. Dosud video na různých kanálech viděly desetitisíce lidí.

Poté co Deník N na přednášku upozornil a rozporoval některá Staňkova dezinformační tvrzení, začali z institutu odcházet