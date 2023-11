Česká vlna ’23 zaplaví karlínská Kasárna poslední listopadovou sobotu

Devětadvacet autorů a autorek české beletrie, poezie, non fiction i fantastiky v jeden den na jednom místě. Besedy, autogramiády, setkání i prodej knih. To je Česká vlna, literární festival nakladatelství Host, který se odehraje v sobotu 25. listopadu v Praze v Kasárnách Karlín.

Zprvu se to zdálo jako sci-fi, dostat největší tuzemská literární jména v jednom termínu, navíc před Vánoci, kdy vrcholí knižní sezona, na jednodenní knižní festival. Alena Mornštajnová s Markétou Hejkalovou se právě vrátily z Finska, Radka Denemarková tráví polovinu listopadu na čteních v Německu, doma se zdrží jen pár dní a pak zase letí do Oděsy. Co autoři a autorky! Ale – stihneme vytisknout všechny knihy, které chceme na České vlně mít? Teď už víme, že ano, a také víme, že téměř třicítka nejčtenějších a kritikou velmi dobře hodnocených spisovatelů a spisovatelek přijde a přijede ze všech koutů republiky do Karlína. V edičním plánu nám navíc přibyly tři tituly, o kterých jsme ještě v září nevěděli, jestli skutečně budou dopsané – a protože je odesíláme do tiskárny, můžeme je v Karlíně představit. Vlastně to můžeme udělat už teď:

Tím prvním překvapením je nová (v pořadí třetí) kniha zahradního architekta Ferdinanda Lefflera Zahrada je pro radost. Známý průvodce cyklem České televize Ferdinandovy zahrady ji tentokrát koncipoval trochu jinak než ty předešlé: představuje v ní dvanáct realizací, každá je trochu jiná, některá městská, jiná venkovská, jedna zahrada je velká, druhá maličká, všechny ale dokonale splňují Ferdinandovu filozofii. „V posled­ní době si vší­mám toho, jak pod­stat­né je pro mě zjed­no­du­šo­vá­ní, zpo­ma­lo­vá­ní. Dřív jsme s tím nej­lep­ším svě­do­mím pro­chá­ze­li s kli­en­ty seznam toho, co všech­no je dob­ré mít na zahra­dě, aby se v ní cíti­li dob­ře. Dnes s tím nej­lep­ším svě­do­mím říkám, jak málo sta­čí, aby se cíti­li dob­ře. To je vlast­ně filo­zo­fie kni­hy: sed­nout si pod strom s někým, koho máte ráda, je mno­hem zásad­něj­ší než to, jaké všech­ny moder­ní prv­ky si do své zahra­dy poří­dí­te. Zahra­da je náruč. Nezmě­ní vám život, ale když si ji cit­li­vě a prav­di­vě vymys­lí­te, nabíd­ne vám mož­nost si ten život uží­vat. Skvě­lá zahra­da není o peně­zích, o veli­kos­ti ani o sofis­ti­ko­va­ných postupech,“ říká Ferdinand Leffler. V Karlíně už budeme mít knihu k prodeji a autor ji přijede osobně představit a besedovat o ní se čtenáři.

Druhou novinkou je volné pokračování Klubu divných dětí Petry Soukupové nazvané Divné děti a smutná kočka. My se zatím kocháme nádhernými ilustracemi Nikoly Logosové a noříme se do dalšího dobrodružství dětí, které se snaží vypátrat, komu patří zatoulaná smutná kočka. A víc než o ní se dozvídají o sobě navzájem a taky o sobě samých. Na České vlně bude Petra Soukupová besedovat ve dvojici s dalším naším autorem Petrem Šestákem o tom, jaké to je, když si autor beletrie pro dospělé „odskakuje“ k psaní pro děti a dospívající. Protože to rozhodně není snadná disciplína.

Pokud má současná česká beletrie svoji královnu, je jí bezesporu držitelka čtyř Magnesií Liter Radka Denemarková. Na České vlně si ji budou návštěvníci a návštěvnice moci poslechnout v besedě o tom, jak složité je uspět v zahraničí, spolu s í vystoupí i Bianca Bellová, moderovat jejich vystoupení bude šéfredaktor Hosta Mirek Balaštík. Zatímco nová povídková kniha Biancy Bellové nazvaná Transfer je čerstvě „venku“ z tiskárny a už si ji můžete koupit, aktuální román Radky Denemarkové pojmenovaný Čokoládová krev vyjde 6. prosince, na České vlně o něm ale také budeme mluvit – protože je na jednu stranu kosmopolitní, na druhou stranu ale výsostně český, kromě příběhu George Sandové a J.D. Rockefellera totiž svůj part v téhle literární symfonii rozehrává i Božena Němcová. „Zásadní a mnohovrstevnatý román Radky Denemarkové konfrontuje v krátkých epizodách životy těchto tří lidí, ne kvůli nim a historii, ale kvůli tématům, která se od té doby v různých podobách stále opakují – svoboda žen, bezohledná moc peněz a neviditelnost chudoby, velikost světa a malost jednoho národa… a neporazitelná síla umění!“ stojí v anotaci ke knize.

Je toho ale ještě víc, co Česká vlna v Karlíně vyplaví: o Bílé Vodě a její limitované edici budou mluvit Kateřina Tučková a Jaromír 99, o své nové knize rozhovorů nazvané Muž, který sází borovici blatku v Hostu čerstvě ukotvený Aleš Palán, vystoupí Simona Bohatá a Jan Kholl, Silvie Lauder a Lenka Kapsová, také partička básníků nebo celý zástup autorů a autorek fantastiky, žánru, který už snad konečně přestává být na české scéně přehlížený a dostává se mu pozornosti – mluvit o něm budou například Marie Domská nebo Pavel Bareš.

Celý program České vlny najdete zde, večerem bude provázet knihomol a frontman kapely Květy Martin E. Kyšperský, který společně s Alešem Pilgrem festival zakončí hudebním vystoupením.

Zveme vás na živé vysílání Studia N. Ve středu 8. listopadu v pražském kulturním centru Vzlet. O proměnách Hradu se budeme bavit s textařem a bývalým kandidátem na prezidenta Michalem Horáčkem. Následovat bude diskuze s předními českými novinářkami a novináři, kteří sledují dění na Hradě: Zdislavou Pokornou z Deníku N, Adélou Paclíkovou z České televize a Robertem Čásenským z magazínu Reportér. Vstupenky najdete na webu Goout.cz.