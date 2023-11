Vývoj bojů (617. den): Generál Zalužnyj pojmenoval pět kroků, které Ukrajinci potřebují k prolomení patu

Většina běžných Rusů je nadále ochotna tolerovat Putinovu dobyvačnou válku.

Velitel ukrajinské armády vyjmenoval pět podmínek, které je potřeba splnit pro zvrácení patové situace na frontě.

Na základě rozhovoru se slovenským dělostřelcem popisujeme, co je to takzvaný protibateriový boj.

U Avdjivky se Rusové možná připravují na další vlnu pozemních útoků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 1. listopadu. Situace už může být na některých místech jiná.

Zalužnyj zopakoval, že Rusové se zlepšují. Obě strany si myslí, že válka brzy neskončí. Nezávislé moskevské Levadovo centrum, jehož data jsou dlouhodobě považována za relevantní, provedlo další průzkum veřejného mínění mezi obyvateli Ruska, týkajícího se války proti Ukrajině. Podle výsledků si zhruba polovina oslovených myslí, že válka potrvá ještě minimálně rok.

Zdánlivě pozitivně působí trend, že přibývá Rusů, kteří by si přáli válku ukončit. Problém ale je, že velká část z oslovených by mírová jednání přivítala jen za té podmínky, že by si Rusko