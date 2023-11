Celoživotní revolucionář, nesmiřitelný hlídač demokracie, který chtěl od sebe i druhých víc, než je většina schopna dát

Seriál Česká inteligence: Homo politicus, celoživotně angažovaný a považovaný tu za ortodoxního marxistu, tu za trockistu, ve skutečnosti nikdy nebyl členem žádné strany. V politickém stranictví totiž nenacházel žádný zvláštní půvab. Bylo dobré mít ho po svém boku, protože to, v co nakonec uvěřil, probojovával bez oddechu. Ale kde nakonec stane, rozhodoval vždycky jen on sám.