Česko-slovenské slovo týdne: hřbitov vs. cintorín

Je to přejímka starohornoněmecké složeniny frīthof (frīten „hájit, skrývat“ + hof „dvůr“), kterou do podoby známé Jungmannovi a nám předkové přetvořili přikloněním ke slovesu (po)hřbieti, ve starší podobě hřésti (v 1. osobě přítomného času já hřebu), odkazujícímu k (rekonstruovanému) praslovanskému *grebti (rýt, hrabat).

Vnímáte to uklidňující ticho, když se procházíte po místech posledního odpočinku? Hřbitovy mají zvláštní atmosféru: jako by se na nich zastavil čas. Propojuje se tu svět zesnulých a živoucích a můžete tu pocítit až panteistické splynutí s přírodou.

Niečo o slove cintorín

S jazykovými tabu týkajúcimi sa smrti sa obvykle vyrovnávame použitím eufemizmov. Jej definitívnosť a nezvratnosť sa pokúšame zmierniť prirovnaním k ceste alebo k spánku.

Metaforu o ukladaní na večný odpočinok či označenie mŕtveho za zosnulého nájdeme napríklad v modlitbách, na náhrobných nápisoch alebo smútočných oznámeniach.

So spánkom je etymologicky spriaznené aj slovo cintorín. Bolo totiž prevzaté z gréckeho koimētērion (latinsky coemētērium), čo znamená miesto na spanie.

Latinský názov sa stal základom pomenovania v románskych jazykoch (v španielčine, taliančine, vo francúzštine) a aj v poľštine sa používa príbuzný výraz cmentarz. V tejto spálni ale nebolo odjakživa len ticho.

Ešte v stredoveku slúžil cintorín ako verejné fórum, námestie a promenáda. K zmene jeho vnímania došlo počas reformácie, keď sa odtrhol od kostola (spojenie so sakrálnou stavbou badať z nemeckého označenia Kirchhof – kostolný dvor).

Pohrebisko sa začalo vnímať ako priestor určený na rozjímanie a presúvalo sa mimo sídelné celky. Tam mimo obce na kopci či za vodou sa zosnulým konečne dostalo v súlade s etymológiou odpočinutia v pokoji.

Slovenka o slove hřbitov

Už sa vás tiež niektorý z vašich českých priateľov spýtal, kdeže to tá Marína z ľudovej piesne ide? A prečo práve na cintorín, keď v našich geografických šírkach sa funerálna turistika veľmi nepestuje a na hroby sa chodí hlavne na Všechsvätých rajbať a richtovať čečina?

Mohla by sem prísť hľadať pokoj, ale čo keby bola Marína Češka? To už by bolo horšie, lebo by mohlo dôjsť aj na exhumáciu.

Český tanatologický slovníček je ale predsa len o niečo konzistentnejší než ten slovenský, pretože sloveso hrabať alebo hriebsť je v základe slov hřbitov, pohřeb i pohřbívat.

Keby existoval slovenský preklad kultového írskeho románu Máirtína Ó Cadhaina, obávam sa, že by nedokázal tak zdarne preniesť pocit prekopania sa do podzemia k panej z Červova ako česká verzia Hřbitovní hlína.

Monika Sechovcová, komparatistka a redaktorka časopisu Plav