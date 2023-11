Lze město dobýt bez jeho zničení a civilních ztrát? Vojenský analytik vysvětluje městský boj

„Napoleon říkal, že město dobývá jen blbec, protože je rozumnější zničit nepřátelskou armádu a město vám padne do klína,“ řekl vojenský expert Lukáš Visingr.

Od té doby se toho ale hodně změnilo. Od průmyslové revoluce se svět urbanizuje. V současnosti podle OSN už více než polovina světové populace žije ve městech, přičemž do poloviny tohoto století by to měly být až dvě třetiny. A s nimi z polí a hor do měst sestupují i války, které jsou úplně jiné než bitvy na otevřených prostranstvích a partyzánské boje kdesi v kopcích.

„Město je bojiště budoucnosti,“ řekl Visingr.

Jak dobýt město

Městské boje jsou