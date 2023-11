Kdyby to tak šlo dál, byl bych šéfredaktor, který zhasne, říká Tabery o odchodu Respektu z Economie

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Potkáváme se ve vašich zbrusu nových redakčních prostorech. Jak velkou změnu dnes Respekt zažívá tím, že přechází pod nového vydavatele?

Ta změna je obrovská. Málokdo mimo mediální prostor si umí představit, jak strašně moc parametrů v organizačních a vydavatelských aktivitách se pro nás mění. Obrovská změna je i v tom, že redakce bude spolumajitelem sebe sama, což nastává po několika možná desítkách let. A je to vtipné. My teď spolu sedíme ve Vodičkově ulici, a když se koukneme z okna, vidíme dům, kde byla vůbec první revoluční redakce Respektu, takže to má i symbolickou stránku věci. Pojí se s tou změnou spousta pozitivních emocí, ale i velká nervozita. Pozitiva spočívají v tom, že se na to těšíme a že nám to umožní na spoustu věcí reagovat rychleji a po svém. Ale pochopitelně to doprovází nervozita, ať už se týká toho, aby