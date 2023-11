Na hrůzy si zvyknout nejde, a to už jsem jich viděla mnoho, říká režisérka filmu o ženě popálené kyselinou

„Když jsem jezdila do Iráku nebo na frontové linie, vracela jsem se jako svědek spousty explicitního násilí, psychicky poničená do takové úrovně, že jsem si říkala, že už tu hrůzu nesnesu. Ale potom jsem přijela za Martinou, točily jsme spolu, viděla jsem, jaký pokrok zase udělala, jak se zase s vervou do něčeho ponořila… Vždycky to pro mě bylo až neuvěřitelné. Pak jsem si říkala: seber se a začni makat,“ říká Jarmila Štuková, válečná fotografka a dokumentaristka. A teď také režisérka filmu Moje nová tvář, který si z říjnového MFDF Jihlava odvezl Cenu publika a k vidění je už i v českých kinech.