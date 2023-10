Andrej Babiš a hnutí ANO do eurovoleb vyšlou v čele kandidátky exministryni Kláru Dostálovou. K její nominaci už chybí jen formální potvrzení. Deník N zná také jména, která se s největší pravděpodobností objeví na třech následujících pozicích. ANO chce v kampani vsadit na boj za údajné české zájmy – zachování práva veta pro národní státy a odmítání migračního paktu nebo Green Dealu. Tato témata ale budoucí čeští europoslanci ovlivní spíše minimálně.

Tajemná pětka a Babiš zpět v obytňáku. ANO chce do Evropy s bojem proti vetu nebo migraci

Hnutí ANO na rozdíl od koalice Spolu, Pirátů nebo Starostů zatím veřejně nechce oznámit jméno lídra své kandidátky do eurovoleb. Šéf ANO Andrej Babiš v pondělí na závěr konference svého hnutí zopakoval, že on sám podporuje do čela exministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou.

Čtyři zdroje blízké vedení hnutí popsaly Deníku N, že o prvních čtyřech místech kandidátky už by mělo být rozhodnuto a nemělo by se nic měnit.

Po jedničce Dostálové by měl následovat