„Máme tu školství jako za Marie Terezie.“ V jistém ohledu kéž by…

Seriál Přepište dějiny: Téma reformy školství má tu výhodu, že je stále aktuální, nikdy nedořešené. A tak je zrovna teď, stejně jako kdykoli jindy, ideální doba podívat se na několik aspektů vývoje vzdělávání v českých zemích, které by mohly pomoci zasadit některé naše představy o školství a jeho roli do širšího kontextu.

Dodnes se učíme, že školství u nás zásadně reformovala císařovna Marie Terezie a po ní její syn Josef II. Role josefínských reforem osmnáctého století ale byla v mnohém ohledu především ustavující. Už tehdy se rozhodovalo o tom základním, co možná dnes ve veřejné debatě o školství chybí. Je to právě tato doba a její osvícenská víra v rozum a racionalitu, které se pokusí vytrhnout dítě z dříve dominujícího kontextu rodiny, obce a církve a převést jej pod vliv státu. Důvod to mělo prostý, stát vsadil na svou vlastní budoucnost.

Dítě školou povinné a systémově vzdělávané se poprvé stává tím, kdo do domácnosti a do světa dospělých může přinášet nové trendy, poznatky, ale také ideje a ideologie. Potomek se stává spolupracovníkem státu. Samozřejmě spolupracovníkem v zásadě nevědomým podle hesla: „Kdo neví, že slouží, slouží nejlépe.“ Osvícenské reformy v zásadě vycházely z představy o ideové indoktrinaci dítěte. Ne náhodou se především Josef II. pokusil o sekularizaci školství, když se vzdělávací systém snažil vymanit z moci církve, která na věc hleděla podobně.

A pak je tu ještě jeden zásadní moment, a to je vedle