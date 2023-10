🎈Studio N: Pět let na mediální scéně. Jak vznikal Deník N

Deník N slaví pět let. Na českou mediální scénu vtrhl do doby plné globálních krizí a rozčeřené domácí politiky. Jakou roli si za tu dobu v české veřejné debatě vybudoval? Filip Titlbach si pozval do Studia N ředitele vydavatelství Jána Simkaniče, šéfredaktora Pavla Tomáška a provozní ředitelku Evu Romancovovou.