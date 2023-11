Raději natáčet než zírat na YouTube. Co s dětmi udělá filmařská zkušenost?

Byl červen roku 2016 a já se loučila se školním rokem na závěrečné výstavě prací dětí z DDM Prahy 6. V duchu jsem přemítala o tom, kolik báječných filmů jsme s dětmi v kroužku animace ten rok zase natočili. a v hlavě mi hlodala pochybnost.

Nezasloužily by si více diváků? Jak je šířit do světa? Věděla jsem, že tyhle krátké dětské filmy v sobě mají něco, co profesionální film dávno ztratil – autentickou výpověď, originální jazyk, odvahu a jiskru.

Stála jsem mnoho let u procesu, provázela mladé tvůrce na cestě objevování a na vlastní kůži zažívala ten pocit, když vám to najednou začne fungovat – divák se zájmem sleduje váš příběh, směje se nebo bojí, porozumí.

Znala jsem to nadšení, ale také to prázdno, které zákonitě přijde, když film dokončíte a on prostě někde zmizí a zapadne. Můj tehdejší kolega a současný ředitel Domu dětí Martin V., jako by četl můj pocit, povídá: „Co kdybychom založili vlastní soutěžní festival dětského filmu?“

Zjistit, co děti štve

V tu chvíli mi to samozřejmě připadalo jako příliš velká troufalost. Zároveň jsem ale věděla, že je to přesně to, co chybí a co by naší práci dalo tu chybějící tečku. Kvalitní přehlídka dětských filmů! Jiskra byla zažehnuta. Ani ve snu mě ale nenapadlo, co bude