Onkologická pacientka: Unavovalo mě, že se musím starat o dceru. Křičela jsem na ni, zlobila jsem se a asi jsem i žárlila

Janě Šiškové diagnostikovali rakovinu prsu před třemi lety. Bylo jí tehdy 38 a starala se o čtyřletou dceru. Měsíc po ukončení první léčby se jí rakovina vrátila. Přišla o prso a podstoupila dalších 14 cyklů chemoterapie.

Na svém Instagramu dělá osvětu a ukazuje, jak vypadá rakovina prsu, a že i když se někdo usmívá, může prožívat velkou bolest.

V rozhovoru říká:

jak těžké bylo starat se o malou dceru během vlastní léčby;

proč nenosila paruku ani protézu a jak dnes vnímá vzhled – svůj i jiných;

jak se během dlouhé nemoci ztrácejí přátelé;

jak ji rakovina změnila.

Před více než třemi lety vám diagnostikovali rakovinu. Jaké tři roky to byly?

Náročné. Psychicky i fyzicky. Byly velmi unavující. Probudily se ve mně všechny emoce, o kterých jsem možná ani nevěděla, že je mám. Od totálního strachu a úzkosti, hněvu po štěstí a radost, přehodnocení některých věcí. Jednou nahoru, jednou dolů.

Na Instagramu jste napsala, že dnes jste jiný člověk než před třemi lety. V čem?

Asi nejvíc v tom, že se učím stanovovat si hranice a více se věnovat sobě. Přišla jsem na to, že jsem dělala spoustu věcí a setkání, které měly uspokojovat potřeby jiných, a ne moje. Snažím se to teď otočit, aby to bylo víc o mně. Abych měla větší prostor pro sebe, abych mohla přemýšlet, co a proč to cítím. Když jsem s někým dohodnutá, ale opravdu nezvládám, tak to zruším. To bych předtím neudělala. Bylo pro mě velmi důležité mít v životě pořádek, všechno jsem měla zorganizované a pod kontrolou. Teď je to jiné.

Jak vás to změnilo?

Myslela jsem si, že mi v životě pomáhá, když mám věci zorganizované a pod kontrolou. Ale ve skutečnosti mě to svazovalo. Nevnímala jsem až tak, co je správné, v čem se cítím dobře, ale to, co si o mně pomyslí jiní. Za poslední tři roky o sobě pomalu zjišťuji,