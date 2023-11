Vodní kámen ve sprše je potřeba čistit jinak než mastný gril, říká manažerka společnosti Unilever

Pokud by chtěl někdo výrobcům čisticích prostředků vyčítat příliš vysoké marže, měl by se podle Křížové podívat na jejich investice do vývoje. Na jedno praní je tak potřeba méně prášku či gelu, vysvětluje Křížová. V české a slovenské pobočce Unileveru zodpovídá za segment péče o domácnost.

V rozhovoru odpovídá i na otázky:

Zda je ocet lepší čistič než tradiční přípravky.

Jak nahradit ropné deriváty v čističích.

V čem děláme chybu, když se nám nedaří vyčistit sporák nebo sprchový kout.

Co byste řekla člověku, který čistí domácnost octem?

Že by měl být opatrný. Ocet je dobrý čistič, je to přírodní látka s relativně univerzálním použitím, ale bála bych se ho použít například na dražší materiály. Lidé často neumí odhadnout, kolik octa a na jaký povrch mohou použít. Často se stává, že jej použijí i na přírodní kámen, jako je například mramor, a dojde k nenávratnému poškození. Protože ocet může mít korozivní účinky, může poškodit i kovové povrchy. Pokud jej tedy nesprávně dávkujete nebo jej použijete na nesprávný povrch, můžete spotřebič i trvale poškodit.

Mluvíte z pozice výrobce čisticích přípravků. Častý argument ve prospěch octa je ale obava, že právě chemické čističe mohou spotřebiče znehodnotit.

Ocet je roztok kyseliny octové a opravdu